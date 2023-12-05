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05 декабря, 10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Где же моя темноглазая, где?". Кто виноват в развале "Песняров"?

"Тайны нашей эстрады": "Где же моя темноглазая, где?". Кто виноват в развале "Песняров"?

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Этот уникальный музыкальный коллектив в СССР пользовался безумной популярностью. Им удалось объединить современное звучание и народную музыку. Они начали свой путь как аккомпанирующий ансамбль с забавным названием "Лявоны".

Чтобы добиться успеха на всесоюзном конкурсе, название пришлось поменять, поэтому, когда объявили, что второе место выиграли "Песняры", музыканты не сразу поняли, что говорят о них.

Кого не устроило название "Лявоны"? Какую роль в судьбе коллектива сыграла первая супруга руководителя Лидия Кармальская? И почему последнюю жену Владимира Мулявина сравнивали с Йоко Оно? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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