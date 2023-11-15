"Тайны нашей эстрады": "Над бедой моей ты посмейся...". Шлягеры Евгения Птичкина

На советской эстраде он слыл главным знатоком женской души. Непостоянная любовь и горькая разлука в его песнях всегда шли рука об руку. Но мало кто знал, каким трудом дались композитору Евгению Птичкину эти шлягеры о нелегкой женской судьбе.

Какими тернистыми путями шел Евгений Птичкин к своему необычному амплуа? Зачем сибирские парни просили его написать для них настоящую мужскую песню? И как композитор заставил рыдать всех женщин Советского Союза?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".