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15 ноября, 10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Над бедой моей ты посмейся...". Шлягеры Евгения Птичкина

"Тайны нашей эстрады": "Над бедой моей ты посмейся...". Шлягеры Евгения Птичкина

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На советской эстраде он слыл главным знатоком женской души. Непостоянная любовь и горькая разлука в его песнях всегда шли рука об руку. Но мало кто знал, каким трудом дались композитору Евгению Птичкину эти шлягеры о нелегкой женской судьбе.

Какими тернистыми путями шел Евгений Птичкин к своему необычному амплуа? Зачем сибирские парни просили его написать для них настоящую мужскую песню? И как композитор заставил рыдать всех женщин Советского Союза?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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