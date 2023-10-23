"Тайны нашей эстрады": как математик Симон Осиашвили стал мастером золотых шлягеров

Программист Симон Осиашвили был уверен, что всю жизнь проведет в мире чисел. Но в его судьбе один за другим произошло сразу несколько неожиданных поворотов. Математик оказался перед трудным выбором: сохранить понятную, налаженную жизнь или рискнуть всем и стать поэтом-песенником.

На что был готов инженер вычислительного центра, чтобы обучиться поэзии? Почему маститые композиторы не спешили сотрудничать с Симоном Осиашвили? И кто помог начинающему поэту завоевать эстраду?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".