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23 октября, 10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": как математик Симон Осиашвили стал мастером золотых шлягеров

"Тайны нашей эстрады": как математик Симон Осиашвили стал мастером золотых шлягеров

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Программист Симон Осиашвили был уверен, что всю жизнь проведет в мире чисел. Но в его судьбе один за другим произошло сразу несколько неожиданных поворотов. Математик оказался перед трудным выбором: сохранить понятную, налаженную жизнь или рискнуть всем и стать поэтом-песенником.

На что был готов инженер вычислительного центра, чтобы обучиться поэзии? Почему маститые композиторы не спешили сотрудничать с Симоном Осиашвили? И кто помог начинающему поэту завоевать эстраду?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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