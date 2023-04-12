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Культура

"Тайны нашей эстрады": космическая музыка. Песни для и про космонавтов

"Тайны нашей эстрады": космическая музыка. Песни для и про космонавтов

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Песни, посвященные космонавтам, в СССР знали наизусть и взрослые, и дети. Высокая тема вдохновляла многих поэтов известных авторов.

Но настоящая космическая музыка создавалась только благодаря счастливому расположению звезд. Кто исполнил первый космический шлягер на эстраде? Как советские космонавты заставили слушать себя весь мир? И благодаря кому песня Владимира Мигули стала гимном российской космонавтики?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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