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Культура

"Тайны нашей эстрады": как "Сябры" смогли выйти из тени "Песняров"

"Тайны нашей эстрады": как "Сябры" смогли выйти из тени "Песняров"

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Музыкантам этого ансамбля сразу дали понять, что они не нужны никому – ни чиновникам, блюдущим честь советской культуры, ни простым слушателям. Чего только не вменяли в вину коллективу – и заигрывание с публикой, и непрофессионализм, но страшнее всего было постоянное сравнение с мегапопулярными "Песнярами". Казалось, что "Сябры" были обречены, однако руководитель ансамбля Анатолий Ярмоленко сдаваться не собирался. Как показало время, не зря.

Как "Песняры" поучаствовали в создании нового белорусского ВИА? Почему третьими лишними на белорусской эстраде оказались именно "Сябры"? И как молодой ансамбль перехватил у знаменитых "Песняров" главный хит?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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