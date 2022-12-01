"Вот это любовь": Марина Левтова и Юрий Мороз

Съемки исторической картины "Юность Петра" проходили в ГДР, в городке Бабельсберг. На площадке собралось много молодых актеров, в том числе студентка, второкурсница ВГИКА Марина Левтова. Юрий Мороз, игравший в этом же фильме, с интересом наблюдал за девушкой. Стройная, хрупкая с игривым прищуром – она сразу обратила на себя внимание. А когда Левтова при всех образцово-показательно "отшила" приставания главного ловеласа советского кино Николая Еременко, Мороз проникся к ней еще больше.

По началу его ухаживания Марина всерьез не воспринимала, но творческая атмосфера и европейский воздух свободы сделали свое дело. Как-то Мороз предложил ей сбежать со съемочной площадки и доехать до Берлина.

Об этом – в программе "Вот это любовь".