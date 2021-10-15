"Вот это любовь!": Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова

Когда Наташа Гвоздикова бежала на пробы в фильм "Возле этих окон", то страшно нервничала. Она – человек пунктуальный, а тут опаздывает на целых 20 минут.
Раскрасневшаяся, с горящими глазами и растрепанной прической она влетела в павильон и увидела его. Евгений Жариков, признанная звезда советского экрана, в костюме с идеальной посадкой, замшевых ботинках, с сигаретой и сценарием в руках – он всем своим видом демонстрировал: ожидать задержавшуюся юную актрису ему не понравилось. "Фу, какой противный!", – подумала Наташа. Такого же мнения о ней был и Жариков.
Однако наблюдая друг за другом каждый день на съемочной площадке оба поняли: первое впечатление обманчиво. Евгений пытался ухаживать: то приносил Наташе спелые яблоки из мосфильмовского сада, то огромных вареных раков из ближайшего ресторана. Но тогда роман так и не вспыхнул – оба были не свободны. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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