"Вот это любовь!": Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова

Когда Наташа Гвоздикова бежала на пробы в фильм "Возле этих окон", то страшно нервничала. Она – человек пунктуальный, а тут опаздывает на целых 20 минут.

Раскрасневшаяся, с горящими глазами и растрепанной прической она влетела в павильон и увидела его. Евгений Жариков, признанная звезда советского экрана, в костюме с идеальной посадкой, замшевых ботинках, с сигаретой и сценарием в руках – он всем своим видом демонстрировал: ожидать задержавшуюся юную актрису ему не понравилось. "Фу, какой противный!", – подумала Наташа. Такого же мнения о ней был и Жариков.

Однако наблюдая друг за другом каждый день на съемочной площадке оба поняли: первое впечатление обманчиво. Евгений пытался ухаживать: то приносил Наташе спелые яблоки из мосфильмовского сада, то огромных вареных раков из ближайшего ресторана. Но тогда роман так и не вспыхнул – оба были не свободны. Об этом – в программе "Вот это любовь!".