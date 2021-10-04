"Вот это любовь!": Татьяна и Сергей Никитины

Сентябрь 1964 года. Актовый зал МГУ. Для первокурсников-физиков их старшие товарищи устроили вечер-посвящение. Среди новичков в кресле сидела Таня Садыкова.
Она совсем недавно прилетела из Душанбе и для нее все было в новинку. И огромная Москва, и высотка на Воробьевых горах, где ей предстоит учиться, и барды-старшекурсники, поющие на сцене. Среди них Таня сразу обратила внимание на студента, который руководил музыкантами.
Тем парнем был Сергей Никитин. Со сцены он тоже рассматривал девушку с удивленными, широко распахнутыми глазами. Но в тот вечер подойти к ней и познакомиться так и не решился. Блистающий на сцене, Сергей оказался застенчивым в жизни. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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