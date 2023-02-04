"Тайны души": Валерия Ланская

"Валерия Ланская – прима музыкального театра. Именно ее имя ассоциируется сегодня с российскими мюзиклами. Мерседес из постановки "Монте-Кристо", княжна Тараканова из "Графа Орлова" или Анна Каренина Толстого – роли, за которые актриса сорвала несчитанное количество аплодисментов и оваций. Она настолько точно играет исторических персонажей, что, кажется, о том времени актриса знает то, чего не знаем мы. Всех ее героинь объединяет одно – они находятся в поисках женского счастья или в борьбе за него.

К 2013 году в ее послужном списке уже были и "Сатирикон", и "Театр Луны", и знаменитый театр Вахтангова. Она полюбилась зрителю на сценах Московской оперетты и театра Алексея Рыбникова. Но Ланской явно не хватало драматических ролей. За ними она пришла в театр "Школа современной пьесы" на Неглинной. В начале февраля на сцене этого театра состоится долгожданная премьера – спектакль "Женское счастье". Героиня Валерии Ланской – на сей раз молодая и успешная журналистка – вновь в поисках счастья.

Подробнее – в программе "Тайны души".