"Это было смешно": "Сам ты пугало!". Особо опасные шутки

Граждане СССР прекрасно знали, что шутить на некоторые темы было не просто опасно, а очень опасно. Еще более опасными были шутки с властью. Порой неудачная шутка могла стоить карьеры, особенно если к этой шутке цеплялся кто-то из власть предержащих. В то же время дружба с теми, кто обладал властью в стране советов, часто выручала, ведь даже у самых известных артистов эстрады порой шутки получались на грани фола.

Что же грозило тем, кто осмеливался шутить над чиновниками? И какая шутка в СССР чуть не стала причиной межнационального конфликта? Об этом – в программе "Это было смешно".