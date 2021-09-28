"Это было смешно": "Я сошла с ума. Какая досада!". Безумный юмор

Прослыть сумасшедшим в Советском союзе было проще простого – например, за отказ брать взятки, вежливое обслуживание клиентов, готовность признать себя некомпетентным сотрудником.

Если уж простые смертные чудили, то что взять с артистов. Евгений Леонов дружил с каждым полоумным поклонником, а Фаина Раневская и вовсе с тараканами. За такое точно могли покрутить пальцем у виска, а то и отправить за справкой в психдиспансер. Об этом – в программе "Это было смешно".