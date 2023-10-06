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06 октября, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": Виталий и Мария Соломины

"Звезды советского экрана": Виталий и Мария Соломины

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Август 1977 года. На улице жара, а в свежем номере журнала "Советский экран" – морозная, зимняя картинка. Виталий Соломин лихо скатывается с горки – это снимок со съемок фильма "Прыжок с крыши". Чуть выше – фотография главной героини картины. Она подписана как Мария Соломина.

Кто-то из читателей удивился. Другие, более сведущие, сразу догадались, что Мария – супруга их любимого актера. Совсем скоро это молодую семейную пару в роли такой же семейной пары зрители впервые увидят на экране.

Как эпидемия холеры заставила Виталий Соломина забыть данную себе клятву – не жениться? Почему тонкий и душевный режиссер Петр Тодоровский был не рад любви Марии и Виталия Соломиных? Как Александр Абдулов заставил ревновать Виталия Соломина? Какое условие поставил Соломин своей жене, и как это отразилось на ее карьере в кино? И как Мария Соломина сумела сохранить семью?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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