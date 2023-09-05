"Звезды советского экрана": "Пропавшая экспедиция"

1976 год. Весна вмешивается в жизнь москвичей. Граждане выезжают за город и усаживаются на свежем воздухе с номером журнала "Советский экран". Здесь на страницах нового выпуска разворачивается настоящая приключенческая драма со стрельбой, погонями и золотой лихорадкой. И это – не сюжет какого-то американского вестерна, а подробности создания нового фильма "Пропавшая экспедиция".

Почему Николаю Олялину вдруг так сильно захотелось сыграть предателя? Зачем конюх с турбазы хотел убить Александра Кайдановского? Как начинался роман Кайдановского и Евгении Симоновой? Кто тайно приносил цветы Евгении Симоновой? И как режиссер Вениамин Дорман устроил актрисе ледяной душ? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".