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Культура

"Звезды советского экрана": песни из кинофильма "Девчата"

"Звезды советского экрана": песни из кинофильма "Девчата"

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"Хорошие девчата, заветные подруги!...", – подхватил весь зрительный зал, едва замелькали титры. Слов еще не выучили, но мелодию ухватили сразу. Словно предчувствуя сумасшедший успех фильма "Девчата", журнал "Советский экран" опубликовал ноты заглавной песни картины.

Однако киноманам еще больше понравились другие строчки. "Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло…", – доносилось после премьеры фильма из каждого двора под аккомпанемент местного гармониста. Многие считали эту песню народной и даже не догадывались о том, что у нее есть авторы.

Почему режиссер предпочел Надежду Румянцеву Наталье Кустинской? Кто подбросил Исааку Дунаевскому идею песни "Школьный вальс", прозвучавший в фильме "Весна на Заречной улице"? И какая кошка пробежала между подругами Надеждой Румянцевой и Люсьеной Овчинниковой? Как песня "Старый клен" стала причиной столпотворения на Мосфильмовской улице? Чем Николай Рыбников восхитил Надежду Румянцеву? И какая из пародий на "Старый клен" была популярна в народе?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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