"Звезды советского экрана": Владимир Этуш

В июне 1973 года разворот обложки "Советского экрана" украсили портреты знаменитых комиков, и среди них – Владимир Этуш. Увидев лицо обожаемого актера, читатели стали листать журнал, чтобы узнать в каком фильме он снимается сейчас. Так повелось с тех пор, как вышла на экраны комедия "Кавказская пленница или новые приключения Шурика": вся страна с нетерпением ждала каждой новой встречи с Этушем и его искрометным юмором.

Чего стоило Владимиру Этушу научиться нормально ходить после ранения? Как Михаил Ульянов помог ему получить большую роль в кино? И почему жене Этуша пришлось продать шубы? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".