"Звезды советского экрана": музыка Александры Пахмутовой для кино

Июньским вечером 1977 года из открытых окон многоэтажек на все лады доносилась новая песня Александры Пахмутовой. Ее ноты и текст были опубликованы в свежем выпуске журнала "Советский экран". Едва открыв его, читатели тут же хватались за гитару и бежали разучивать очередной шлягер одного из самых народных композиторов страны. При этом далеко не каждый знал, кто стоял за громким именем. Коллеги называли ее "кнопка с железным характером".

Какая песня Александры Пахмутовой звучит в двух разных фильмах? Зачем режиссер Григорий Чухрай заставил композитора блеять? И почему Пахмутова не хотела, чтобы в фильме "Три тополя на Плющихе" Татьяна Доронина пела "Нежность"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".