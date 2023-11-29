"Тайны кино": "Мама вышла замуж", "Городской романс", "Монолог"

Есть в советском кино множество композиторов, чьи имена хорошо известны и любимы. Еще в Советском Союзе их пластинки выходили многотысячными тиражами. Олег Каравайчук совсем не из таких – он не искал славы и признания, его интересовала только музыка.

Однажды кто-то назвал Каравайчука шутом, а тот спокойно ответил – "шут, но небесный". Одни коллеги считали его безумцем, другие – гением. И все были правы – в Каравайчуке удивительным образом сочеталось и то, и другое.

Из-за чего юный композитор лишился покровительства Иосифа Сталина? Зачем Олег Николаевич использовал в работе валенки и гробы? Почему Каравайчуку запретили работать на "Ленфильме"? И какими мифами и легендами была овеяна жизнь гения? Об этом – в программе "Тайны кино".