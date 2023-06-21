"Тайны кино": "Судьба человека", "Белый Бим Черное ухо", "Семнадцать мгновений весны"

"Семнадцать мгновений весны", "Белый Бим Черное ухо", "Судьба человека" – эти фильмы такие разные, что их сложно сравнивать между собой. Однако в каждой из этих картин появилась пронзительная сцена, которая в итоге стала культовой. Ведь Татьяна Лиознова, Станислав Ростоцкий и Сергей Бондарчук, как никто другой знали, как достучаться до сердец своих зрителей.

В какой момент в картине "Белый Бим Черное ухо" главного четвероногого актера сменил дублер? Как Сергею Бондарчуку удалось снять сложнейшую эмоциональную сцену с пятилетним ребенком? Почему эпизод в кафе "Элефант" дался Вячеславу Тихонову и другим актерам с большим трудом? И как снимались самые пронзительные сцены в истории советского кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".