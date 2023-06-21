Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Культура

"Тайны кино": "Судьба человека", "Белый Бим Черное ухо", "Семнадцать мгновений весны"

"Тайны кино": "Судьба человека", "Белый Бим Черное ухо", "Семнадцать мгновений весны"

"Тайны нашей эстрады": "В детстве боялся я Бабу-ягу". "Страшный и ужасный" Бари Алибасов

В России на этой неделе состоится премьера фильма "Копенгагена не существует"

В российский прокат выйдет драма "Копенгагена не существует"

Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в этом году

Новости часа: Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

"Звезды советского экрана": друзья в кино и в жизни

"Сити": на этой неделе состоится премьера сериала "Райцентр" на "Иви"

"Тайны кино": Евгений Крылатов

"Тайны нашей эстрады": как Анна Герман изменила жизнь музыканта Вадима Гамалии

"Семнадцать мгновений весны", "Белый Бим Черное ухо", "Судьба человека" – эти фильмы такие разные, что их сложно сравнивать между собой. Однако в каждой из этих картин появилась пронзительная сцена, которая в итоге стала культовой. Ведь Татьяна Лиознова, Станислав Ростоцкий и Сергей Бондарчук, как никто другой знали, как достучаться до сердец своих зрителей.

В какой момент в картине "Белый Бим Черное ухо" главного четвероногого актера сменил дублер? Как Сергею Бондарчуку удалось снять сложнейшую эмоциональную сцену с пятилетним ребенком? Почему эпизод в кафе "Элефант" дался Вячеславу Тихонову и другим актерам с большим трудом? И как снимались самые пронзительные сцены в истории советского кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика