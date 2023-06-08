"Тайны кино": Марк Донской

Когда в начале 70-х годов в СССР готовили книгу из серии "Мастера советского кино" к юбилею режиссера Марка Донского, ее пришлось составлять преимущественно из разных статей и рецензий в прессе. Просто не нашлось автора для монографии, потому что никто не хотел писать об этом творце. А ведь было о чем написать.

Как Марк Донской спас студию Горького? Из-за чего его сослали на студию Довженко? Какой французский режиссер вырвал себе зуб, чтобы посмотреть фильм Донского? И почему великий мастер был больше известен и любим за рубежом, чем на родине?

Об этом – в программе "Тайны кино".