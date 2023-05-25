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Культура

"Тайны кино": "Офицеры", "Горожане", "Баламут", "Женатый холостяк"

"Тайны кино": "Офицеры", "Горожане", "Баламут", "Женатый холостяк"

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Путь в кинематограф оказался для Владимира Рогового извилистым. Режиссером он стал только к сорока годам. Успел снять восемь картин. Большинство из них зрители смотрели с удовольствием. Однако в историю советского кино Владимир Абрамович вошел как режиссер именно военной мелодрамы "Офицеры".

Не часто бывает, чтобы первый самостоятельный фильм сразу же принес автору славу. Но в жизни Владимира Рогового случилось именно так.

Почему Владимир Роговой выбрал во ВГИКе экономический факультет? Какие кинопрофессии ему пришлось освоить, прежде чем он занялся режиссурой? Кто из артистов фильма "Офицеры" ссорился с Владимиром Роговым? И как случилось, что знаменитым этого режиссера сделала первая же самостоятельная картина? Об этом – в программе "Тайны кино".

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