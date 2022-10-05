Маргарита Симоньян презентовала сборник стихов "Поэzия русского лета" от коллектива RT

Фото: TACC/Дмитрий Феоктистов

Главред RT Маргарита Симоньян презентовала сборник стихов "Поэzия русского лета". Он объединяет произведения на военную тематику, созданные коллективом телеканала, сообщается на сайте RT.

"Поэzия русского лета" – это уникальная попытка объединить тех, кто всегда знал, что за русской весной обязательно придет русское лето", – говорится в сообщении.

Отмечается, что презентация состоялась в рамках поэтического вечера ZOV. Сборник объединяет работы 20 авторов, многие из которых лично застали боевые действия. Издание состоит из поэм и стихотворений, написанных в последние восемь лет.

В поэтическом вечере приняли участие не только авторы произведений, но и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Со сцены она зачитала стихотворение Александра Пушкина "Клеветникам России", а также припомнила недавнее резкое высказывание Аллы Пугачевой.

"Поляк Адам Мицкевич. Он прямо обвинил Александра Сергеевича Пушкина в "холопском рвении". Что нам недавно говорили? Что мы теперь рабы, да? А кем мы недавно были? Холопами. Я вас поздравляю, мы как Пушкин! Все повторяется", – сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Чуть позже в соцсетях она сделал пост, в котором заявила, что ее всегда ненавидели именно те люди, которых она и сама терпеть не могла. Кроме того, певица назвала таких людей холопами, которые стали рабами.



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