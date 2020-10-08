Захарова представила песню "Лезгинка" на свои стихи

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Назван победитель творческого конкурса, объявленного в прошлом году официальным представителем МИД России Марией Захаровой совместно с "Русским радио", сообщает сайт "Комсомольской правды".
Так, победу в конкурсе одержала народная артистка Чечни Айна Гетагазова, которая написала лучшую музыку к стихам Захаровой для песни "Лезгинка".
"Если помните, год назад радиостанция объявила конкурс: надо было написать музыку на мой текст. И Айна сделала это. В эфире мы представили песню "Лезгинка". Она уже стала популярной за это время. Под песню танцуют все", – сообщила представитель МИД в Facebook.
Ранее Мария Захарова написала текст новой песни Любови Успенской. Стихи она посвятила дочери певицы, которая проходила лечение в США. Песня называется "Я слишком тебя любила".
Захарова написала текст новой песни Успенской
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