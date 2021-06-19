Захарова ответила Макрону и Меркель словами из песни в любимом кинофильме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о взаимоотношениях с Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее на совместной пресс-конференции Макрон и Меркель сообщили о необходимости ведения диалога с Россией. При этом в ЕС должны опираться на общие правила в отношениях с Москвой, заявили политики.

В ответ Захарова привела цитату из песни в своем любимом фильме "Звуки музыки".

"Там есть такие строки: И как же нам решить проблему с Марией?/А как поймать облако и удержать внизу?" – написала Захарова.

До этого официальный представитель МИД раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России.

Дипломат напомнила о стратегии, подготовленной главой внешнеполитической службы Европейского союза Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24–25 июня. По ее словам, она будет основана на трех базовых принципах: отталкивании, сдерживании и взаимодействии.