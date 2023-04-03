"Тайны кино": как композитор Алексей Рыбников прошел путь от детского кино к рок-операм

Имя Алексея Рыбникова более 40 лет ассоциируется прежде всего с культовой рок-оперой "Юнона и Авось". Но сам композитор в одном из многочисленных интервью говорил, что именно кино его всегда выручало, кормило и делало независимым. Более того, маэстро признался, что без кино он бы просто не выжил.

Какая киноработа была первой для Рыбникова? Кто из великих советских композиторов был его учителем? Как мэтр помог Юрию Энтину написать заглавную тему для "Приключений Буратино"? Из-за чего сорвалась премьера фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"? И как Алексей Рыбников прошел путь от киномузыки для детских фильмов до рок-опер?

Подробнее – в программе "Тайны кино".