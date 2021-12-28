"Тайны кино": "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Карнавальная ночь", "Чародеи"

Атмосферу советского Нового года старшее поколение вспоминает с особенной теплотой. В углу горела елка, на кухне готовился праздничный стол, а по телевизору показывали "Карнавальную ночь".
Традицию смотреть под Новый год отечественное кино подарила нам советская эпоха. Новогодние фильмы стали будто отдельным жанром. Их ждали с нетерпением. И уж если влюблялись, то навсегда.
Почему Эльдар Рязанов отказывался снимать "Карнавальную ночь"? Из-за чего главную героиню фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" сыграла иностранка? По чьей вине актерам музыкальной сказки "Чародеи" приходилось работать ночью? Какой фильм традиционно завершал праздничный киномарафон? И в чем на самом деле магия светских новогодних фильмов? Об этом – в программе "Тайны кино".
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