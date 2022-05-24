"Москва и мир": акция "Время ранних" и последствия урагана в Канаде

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Акция "Время ранних", которая появилась осенью 2020 года, позволила пассажирам столичного метро сэкономить в общей сложности 500 миллионов рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он отметил, что люди оставляют хорошие отзывы об этой акции.
Ежедневно в рабочие дни скидку в размере до 50% на поездку получают более 100 тысяч пассажиров, которые рано утром пользуются станциями Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий. Акция действует в будние дни с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.
Также Максим Ликсутов сообщил, что к концу июля в подземке обновят почти 100 турникетов с учетом пожеланий пассажиров. Они оставляли отзывы, например о том, что стекла новых турникетов быстро царапаются от пластиковых карт. Поэтому теперь они будут с более прочным стеклом.
В Канаде число жертв урагана увеличилось до 10. Стихия обрушилась на провинции Онтарио и Квебек в минувшие выходные. Ветер с порывами до 36 метров в секунду переворачивал автомобили, валил деревья и опоры линий электропередачи. Более 400 тысяч человек по-прежнему остаются без электричества. Сотни домов повреждены. Для устранения последствий урагана коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.
Приходит в себя после разгула стихии и Индия. Власти страны объявили, что число погибших в результате наводнений и оползней за сутки возросло до 24. Основной удар непогода нанесла по северо-восточному штату Ассам. Пострадали более семи миллионов местных жителей, их дома полностью или частично разрушены. Сотни деревень оказались полностью затоплены и изолированы. О судьбе их жителей ничего неизвестно. В регионе организовали около 500 лагерей временного размещения, но их катастрофически не хватает.
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 31 мая. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Симферополя, Белгорода. Российские авиакомпании сейчас перевозят пассажиров по альтернативным маршрутам – через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.
Тем временем в "Аэрофлоте" сообщили, что до 30 июня приостанавливают продажи билетов в некоторые города юга России, где действует ограничение полетов. Пассажиры из Москвы получат оповещение об изменении рейса в их бронировании. При этом перелеты из Санкт-Петербурга и Красноярска в южные города аннулируют.
В Курской области, куда сейчас тоже не прилететь на самолете, продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, это поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей.
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