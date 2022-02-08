"Москва и мир": визит Макрона и непогода в Милане

Эммануэль Макрон завершил свой визит в Москву и отправился в Киев. Помимо деловой части, президент Франции прогулялся по столице, побывал на Красной площади и поужинал со своим российским коллегой в Кремле. Однако основное время заняли переговоры.

Встреча с Владимиром Путиным длилась более пяти часов. Политики обсудили гарантии безопасности, расширение НАТО и, конечно, отношения России и Украины.

Владимир Путин сообщил, что предлагал бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище. Причем, российский лидер подчеркнул, что от своих слов не отказывается и готов это предложение повторить.

Милан приходит в себя после урагана. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, несколько человек получили травмы. Повреждено здание Центрального вокзала и возведенный в 15 веке замок. Исторический комплекс закрыли для посетителей.

Власти ограничили доступ в парки и призвали жителей по возможности не выходить из дома и не парковать машины рядом с шаткими конструкциями. Упавшие деверья и сломанные ветки стали причиной сбоев в работе городского транспорта. Пострадали от ветра и некоторые другие города Ломбардии. В регионе введен оранжевый уровень метеоугрозы.

Испытывает непогода и жителей Японии. На севере страны небывалые снегопады. В Саппоро за сутки выпало более 60 сантиметров снега. По всему острову Хоккайдо парализовано движение общественного транспорта. Почти 700 поездов не смогли отправиться по расписанию. Большинство автобусов не выехали из-за снежных завалов. Власти признают, что не успевают устранять последствия непогоды.

Сразу в нескольких российских регионах в ближайшие дни прогнозируются необычные погодные условия. Об этом предупредил в Гидрометцентре. Как рассказал научный руководитель ведомства Роман Вильфанд, в Западной и Средней Сибири будет аномальный холод – термометры опустятся до минус 25–35 градусов мороза. Это связано с сибирским антициклоном.

В центральной части страны, а также на северо-западе, наоборот, ожидается оттепель. В Санкт-Петербурге температура будет выше нормы на 6–10 градусов. Также вероятны осадки в виде мокрого снега.

Похожая погода уже пришла в Москву. По словам синоптиков, оттепель в столице продлится до конца недели. Жителей города предупреждают о гололедице и просят быть осторожнее на улицах. Снега не обещают, поэтому сугробы в Москве пока увеличиваться не будут. Уже выпавшие осадки улучшили воздух в столице. Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что январские снегопады снизили концентрации вредных веществ в до рекордно низких показателей.