"Москва и мир": метель в российской столице и новые антиковидные меры во Франции

Москвичи сдали на переработку более 20 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот". Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков напомнил, что такая акция проходит уже в седьмой раз и пользуется популярностью у москвичей. До 20 февраля в городе работают почти 600 пунктов сбора елей, пихт и сосен и еще два – в ближайшем Подмосковье. 11 точек открыты на природных территориях.

Главная цель "Елочного круговорота" – грамотная утилизация деревьев. Их отвозят на пункты переработки, чтобы сделать щепу. Ее же используют для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп. Также в столице сейчас начали демонтировать праздничные конструкции. В первую очередь с улиц убирают наряженные ели, которых было около тысячи, плакаты и некоторые объемные декоративные элементы. А гирлянды и другие световые конструкции пока оставят до начала весны.

Циклон "Ида" принес в столицу метель. Ветер усилился до 10 метров в секунду. Снег будет идти в течение всего дня. Выпадет до 5–7 миллиметров осадков. По этому показателю Москва приблизится к максимуму 9-летней давности. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, к выходным сугробы подрастут почти до полуметра. Это в полтора раза выше нормы. Температура не опустится ниже -5 градусов, а в Подмосковье будет до -8 градусов. Метеозависимые люди почувствуют колебания атмосферного давления.

Кроме того, в регионе из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до конца недели. Непогода сказалась на работе столичных аэропортов. Задержаны и отменены десятки рейсов. Сложная ситуация складывается и на дорогах. По данным Дептранса, вечером ожидаются заторы до семи баллов. Заторы могут возникнуть на центральных улицах, Садовом кольце, ТТК и МКАД. Ночью ветер усилится, продолжит идти снег. Такая же картина ждет горожан в выходные. В субботу, 22 января, днем будет -6 градусов, а в воскресенье – на пару градусов холоднее.

Во Франции с понедельника, 24 января, вводят вакцинные пропуска. Зайти в кафе, театры и другие заведения можно будет только с этим документом. Власти страны заверяют, что уже с февраля, после того как очередная волна коронавируса отступит, ограничения постепенно снимут. Сначала планируют отменить рекомендации о дистанционной работе и ношении масок на улицах, а потом – ограничения на количество посетителей на спортивных и культурных мероприятиях.

В Австрии тоже сейчас ужесточают меры безопасности. Парламент страны принял закон об обязательной вакцинации. Таким образом, Австрия стала первым государством Евросоюза, которое решилось на подобные меры. Нововведение будет действовать два года и коснется всех жителей старше 18 лет. В правительстве предупредили: нарушителей ждут штрафы, минимум 600 евро.

А в Швеции, наоборот, ограничительные меры смягчают. Это вынужденная мера. Власти опасаются, что столкнутся с нехваткой рабочих рук. Теперь самоизоляция для заболевших будет длиться не семь дней, а – пять. А люди, занятые в жизненно важных сферах, и вовсе смогут продолжить работу при условии, что болезнь протекает бессимптомно.