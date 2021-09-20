"Москва и мир": прививка от гриппа и вулкан проснулся

В Москве начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они будут открыты ежедневно: по будням – с 08:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям – с 09:00 до 16:00. Мобильные пункты расположены в том числе у станций метро. Узнать, где именно они находятся и подробно изучить информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте департамента здравоохранения столицы.

Сделать прививку от гриппа может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Понадобятся только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Вся процедура занимает 10–15 минут.

Перед прививкой врач проводит осмотр и определяет возможные противопоказания. А после медики выдают сертификат и дают устные рекомендации. Прививки также делают во всех городских поликлиниках. Для вакцинации от гриппа используют российские вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

На Канарах из-за извержения вулкана эвакуировали около 5 тысяч человек. Потоки лавы на острове Ла-Пальма уже достигли жилых домов. 8 строений полностью уничтожены. Сообщений о пострадавших пока нет, но испанские власти говорят, что ситуация критическая и планируют вывезти с острова еще не менее 10 тысяч жителей и туристов. Авиаперевозчикам рекомендовали временно приостановить полеты на Канары.

Сейсмическую активность на острове зафиксировали еще неделю назад. За это время там произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок случился накануне. Власти поблагодарили ученых за своевременное предупреждение о возможном пробуждении вулкана. В регион заранее отправили усиленные наряды спасателей, пожарных и военных.

Еще до начала извержения с острова эвакуировали людей с ограниченной подвижностью. Ла-Пальма объявлен ЮНЕСКО мировым заповедником биосферы. На остров приезжает много туристов. Последний раз извержение вулкана здесь произошло 50 лет назад.

По уточненным данным, шесть человек погибли и 24 получили ранения во время стрельбы в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, огонь открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Видео, как он вооруженный ружьем идет к зданию, сняли сами студенты. Некоторые из них стали баррикадироваться в аудиториях, другие – прыгать из окон.

Предполагается, что сначала стрелок ранил несколько человек на улице, затем убил охранника и прошел в кампус. По информации правоохранительных органов, при задержании он оказывал сопротивление – стрелял, пока не закончились патроны. В итоге преступника удалось задержать, он ранен.

После случившегося в Перми отменили занятия во всех школах, колледжах и вузах. Трагедию прокомментировал Владимир Путин. Президент глубоко соболезнует семьям погибших и распорядился оказать им всю необходимую помощь.