"Москва и мир": ремонт в метро и непогода в Италии

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Вестибюль станции "Курская" Арбатско-Покровской линии метро временно закрылся. Там начался капитальный ремонт трех эскалаторов. Работы продлятся до 19 ноября. Все это время пассажиры смогут пользоваться соседним входом. В навигационной схеме он обозначен под номером 3. Подобные работы проходят в подземке регулярно.
На днях завершилась установка нового эскалатора на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. С такой просьбой к властям обратились пассажиры. Там тоже временно закрывали южный вестибюль. К обычной работе он вернулся в срок.
Тем временем на БКЛ на юго-западном участке кольца прошел технический пуск. Речь идет об отрезке от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского". Первые пассажиры там смогут проехать уже через месяц-полтора. В составе участка три новые станции. С них можно будет пересесть на Сокольническую и Солнцевскую линии метро, а также на МЦД-4.
С открытием новых платформ, метро в пешей доступности появится у 100 тысяч москвичей. Полный запуск юго-западного участка БКЛ улучшит транспортное обслуживание жителей районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспекта Вернадского.
Всего несколько часов понадобилось стихии, чтобы полностью блокировать работу миланского аэропорта Мальпенса. Это один из самых загруженных аэроузлов Италии. Сильные ливни, которые сопровождал град, залили здание терминала. В реки превратились взлетно-посадочные полосы.
Прием и отправка рейсов были остановлены. Самолеты направляли в другие аэропорты. Людей, которые находились в здании, пришлось эвакуировать. Вместо привычных автобусов пассажиров вывозили на надувных лодках. Сейчас в аэропорту идут восстановительные работы. Он вернулся к привычному графику.
Страдает от наводнений и атлантическое побережье США. Там тоже сильные ливни. Залило Вирджинию. В Колумбии пришлось перекрывать автомагистрали, движение по ним невозможно из-за высокого уровня воды. Подтоплены сотни жилых домов.
Продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности во Франции. Юг страны еще не отошел от последнего наводнения, жертвами которого стали 7 человек, как метеорологи уже предупреждают о новых ливнях. Власти страны просят местных жителей по возможности не покидать свои дома.
В России идет голосование на выборах в Госдуму. Первыми открылись участки в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. А в ЦИК начал работу информационный центр. Там появляются все данные, обсуждаются вопросы проведения избирательной кампании, разбираются сообщения о возможных нарушениях.
Голосование на избирательных участках и на дому будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Избиратели, зарегистрированные в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, могут сделать свой выбор через интернет. Для этого им заранее нужно было зарегистрироваться.
В 12 регионах страны выберут еще и губернаторов, а в 39 регионах – депутатов заксобраний. Всего в списки избирателей на выборы различного уровня включены более 108 миллионов россиян. На всех участках действуют антиковидные меры: посетителям измеряют температуру, выдают маски, перчатки и индивидуальные ручки.
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