"Москва и мир": маски для вакцинированных и "Олимпийский" штамм коронавируса

28 мая, 21:40
Тем, кто вакцинировался от коронавируса, могут разрешить не носить защитную маску. Сейчас эффективность такой инициативы изучают в Центре имени Гамалеи, где разработали препарат "Спутник V". Пока масочно-перчаточный режим един для всех. Контроль за его соблюдением остается жестким.
В столице в общественном транспорте регулярно проходят рейды. Обычно для проверок выбирают утреннее время, когда люди едут на работу. Наличие обязательного аксессуара проверяют во всем наземном транспорте и метро.
Многие горожане надевают маску, чтобы пройти в подземку через турникет. Однако рейды проходят и на платформах и в вагонах . Больше всего нарушителей выявлено на станциях "Комсомольская" Кольцевой линии, "Чкаловская" и "Теплый Стан". Только в период майских праздников оштрафовали 10 тысяч человек. За отсутствие индивидуальных средств защиты придется заплатить 5 тысяч рублей.
12 лет колонии строгого режима получил Игорь Ляховец – главный обвиняемый по делу Ивана Голунова. Экс-начальник отдела наркоконтроля УВД по западному округу столицы лишен звания подполковника, так же в течение пяти лет он не сможет занимать должности во властных структурах. Его бывшие подчиненные – оперативники, которые провели незаконное задержание журналиста и подбросили ему наркотики, получили по восемь лет. На пять лет осужден полицейский, заключивший сделку со следствием и полностью признавший вину.
Этих фигурантов дела суд также лишил званий. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Обвиняемые под руководством Ляховца создали преступную группу и сфальсифицировали результаты расследования в отношении Голунова.
Гражданский иск журналиста к экс-полицейским удовлетворен полностью. С каждого из них взыщут по миллиону рублей в счет морального вреда.
"Олимпийский" штамм – появления такой вариации коронавируса не исключают японские медики. Они уверенны, что массовое скопление людей, приехавших со всех концов мира в Токио, серьезно осложнит и без того непростую эпидемиологическую ситуацию в стране. Все разнообразные мутации вируса могут собраться в одном месте, и это приведёт к самым страшным последствиям.
На Олимпийские игры, которые должны стартовать 23 июля, в столицу Японии прибудут представители около 200 стран. При этом прививочная кампания в стране идет очень медленно: от COVID-19 пока вакцинировались чуть более 5 процентов японцев. После многочисленных обращений медиков власти страны объявили о продлении режима чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 20 июня в девяти префектурах, включая Токио.
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