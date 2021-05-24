"Москва и мир": программа реновации в столице и годовщина смерти Фойда

Более 30 тысяч москвичей с начала старта программы реновации получили новые квартиры. В рамках проекта уже построено 113 домов, это более миллиона квадратных метров жилья. Активная застройка в рамках проекта в настоящее время идет в районе Люблино.

Помимо этого, в районе построят детский досуговый центр. А всего в городе в рамках программы реновации появятся около 400 новых социальных объектов.

В России более 10 миллионов человек полностью вакцинировались от коронавируса. В тройку лидеров по этому показателю входят Чукотка, Ненецкий автономный округ и Белгородская область. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. По уровню заболеваемости на 100 тысяч человек страна занимает 72 место в мире.

Массовая вакцинация в регионах началась в середине января. На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Клинические испытания еще одной двойной вакцины против COVID-19 и гриппа могут начаться этой осенью.

Препарат разработал "Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева". Вакцина с двойным эффектом будет иметь форму спрея и вводиться через нос. Препарат надо будет принимать дважды с интервалом в две недели.

Джо Байден встретится с родственниками Джорджа Флойда. Их пригласили в Белый дом на годовщину смерти афроамериканца. Ожидается, что гостей доставят в Вашингтон спецрейсом.

Флойд погиб 25 мая 2020 года во время задержания. Полицейский прижал чернокожего мужчину коленом к земле, при этом на видео, которое облетело весь мир, слышно, как задержанный кричит "Я не могу дышать". Флойд скончался в больнице. Его смерть спровоцировала массовые беспорядки и стала поводом для создания движения Black Lives Matter.

Новые акции проходят и год спустя. В отличие от предыдущих протестов в США, мероприятие в Бруклине прошло спокойно. На настроение активистов повлиял тот факт, что присяжные признали виновным в убийстве Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина. Кроме того, к годовщине гибели афроамериканца в США ожидается принятие закона имени Флойда "О справедливой полиции". Он призван реформировать правоохранительную систему.