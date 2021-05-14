Более 120 тыс человек приняли участие в акции "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В городской акции "День без турникетов" за 8,5 года приняли участие свыше 120 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, для них организовали свыше двух тысяч экскурсий. Партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер. Это не только промпредприятия, но и известные ИТ-компании.
"В прошлом году мы посвятили "День без турникетов" востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений – как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика", – сказала Сергунина.
Впервые акцию запустили в Москве в сентябре 2012 года. Ее участники могут увидеть, как устроены предприятия города, и узнать о создаваемых в городе технологиях. Сейчас "День без турникетов" проходит каждый квартал и длится по три дня.
Кроме экскурсий, для участников организовывают мастер-классы, открытые лекции о предпринимательстве и технологиях будущего, а также литературные чтения, концерты и спектакли.
В прошлом году из-за пандемии "День без турникетов" перешел в онлайн-формат. Организаторы записали 58 виртуальных экскурсий и представили фильм "Профессии 2.0: Трансформация". В этом году акция вернулась к привычному офлайн-формату.
В последний раз акция прошла в период с 18 по 20 марта. Тематические мероприятия организовали Центральный московский ипподром, киностудия "Союзмультфильм", аэропорт Домодедово, центр дизайна Artplay и другие постоянные участники акции.
Помимо постоянных партнеров "Дня без турникетов", к проекту впервые присоединились 12 новых компаний и организаций. В их числе Московский театр мюзикла. Там посетителям покажут фойе и представят сценические костюмы для одной из постановок.
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