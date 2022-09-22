"Это наш город": городской Wi-Fi стал доступен на всей центральной части ВДНХ

Городской Wi-Fi стал доступен на всей центральной части ВДНХ. Сеть доступна от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя "Восток". Мощности установленных примерно 60 точек хватит для одновременного подключения более 50 тысяч пользователей.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что сеть Wi-Fi на ВДНХ является одной из самых современных в Москве. Она рассчитана на большие нагрузки.