"Раскрывая тайны звезд": открытый урок

В советское время образ учителя в кино был идеализирован и романтичен. Они боролись за каждого ученика, будь то ребенок или взрослый, считая своим долгом привить ему любовь к знаниям.

"Весна на Заречной улице", "Доживем до понедельника", "Большая перемена", "Розыгрыш" – этих картинах учитель показан как мессия, ведущий своих подопечных в светлое, прекрасное будущее. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".