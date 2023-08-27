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Культура

"Раскрывая тайны звезд": открытый урок

"Раскрывая тайны звезд": открытый урок

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым состоится 30 августа

Режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни

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"Раскрывая тайны звезд": ко дню рождения Маргариты Тереховой

В советское время образ учителя в кино был идеализирован и романтичен. Они боролись за каждого ученика, будь то ребенок или взрослый, считая своим долгом привить ему любовь к знаниям.

"Весна на Заречной улице", "Доживем до понедельника", "Большая перемена", "Розыгрыш" – этих картинах учитель показан как мессия, ведущий своих подопечных в светлое, прекрасное будущее. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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