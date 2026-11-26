Более 500 тысяч домашних животных зарегистрировали на портале мэра и правительства Москвы. Хозяева могут добавить информацию о питомце в личный кабинет, чтобы упростить запись в государственные ветеринарные клиники и получить доступ к его амбулаторной карте.

В карточке можно указать кличку, породу, дату рождения, пол и номер чипа. Данные также доступны в приложении "Мой ID", где можно отслеживать сроки вакцинации и обработки от паразитов.

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