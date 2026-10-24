"Новости дня": падел могут включить в программу физкультуры в российских школах

Падел могут включить в программу физкультуры в российских школах. Федерация падела России направила соответствующую инициативу в Минпросвещения. Предлагается сделать этот вид спорта четвертым уроком физкультуры в неделю.

Падел сочетает элементы большого тенниса и сквоша. За последние годы в России появились почти 1,5 тысячи кортов для этой игры, и их число продолжает расти. Об этом – в программе "Новости дня".