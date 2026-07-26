"Новости дня": на ВДНХ 26 июля пройдет фестиваль "Моспитомец"

На ВДНХ 26 июля пройдет фестиваль "Моспитомец". Гостям покажут теневой спектакль "Кошкин дом", организуют творческие мастер-классы и показательные выступления кинологов. Также все желающие смогут принять участие в благотворительной акции "Будка желаний" и принести для животных из городских приютов корм, игрушки, поводки, ошейники и другие необходимые вещи.

Главным событием станет выставка-пристройство, в которой примут участие более 40 собак и кошек из московских приютов. Фестиваль пройдет около Музея городского хозяйства Москвы с 11:00 до 18:00.

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