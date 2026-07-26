Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:10

Город

"Новости дня": на ВДНХ 26 июля пройдет фестиваль "Моспитомец"

"Новости дня": на ВДНХ 26 июля пройдет фестиваль "Моспитомец"

Лиса вышла к людям в Вешняках

Выставка-пристройство кошек из приютов "Зоофест Эко" пройдет в Москве 25 и 26 июля

Неделя панд пройдет в Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа

Котенка спасли из бетонной ловушки у Нагатинского метромоста

Неделя панд пройдет в Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа

Видео с собакой, нажимающей лапой на клавиши, стало вирусным в Сети

В национальном парке "Лосиный остров" выпустили 30 зайцев-русаков

Эксперты предупредили о риске покупки породистых питомцев по низкой цене

Музыкальный дуэт девушки и ее собаки стал вирусным в Сети

На ВДНХ 26 июля пройдет фестиваль "Моспитомец". Гостям покажут теневой спектакль "Кошкин дом", организуют творческие мастер-классы и показательные выступления кинологов. Также все желающие смогут принять участие в благотворительной акции "Будка желаний" и принести для животных из городских приютов корм, игрушки, поводки, ошейники и другие необходимые вещи.

Главным событием станет выставка-пристройство, в которой примут участие более 40 собак и кошек из московских приютов. Фестиваль пройдет около Музея городского хозяйства Москвы с 11:00 до 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
животныефестивалигородвидео

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика