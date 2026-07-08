"Новости дня": родственники смогут получать медсправки за пациентов с 1 сентября

С 1 сентября в России изменится порядок выдачи медицинских справок. Согласно новым правилам, получать справки и заключения смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники.

Нововведения должны упростить процедуру для семей, которые ухаживают за больными родственниками. При этом все необходимые сведения должны быть указаны в медицинской карте пациента.

Подробнее – в программе "Новости дня".