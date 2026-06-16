"Новости дня": ливни ожидаются в Москве до утра 17 июня

До утра вторника, 17 июня, в Москве ожидаются кратковременные ливни. При этом не исключено, что выпадет до трети месячной нормы осадков.

Ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов призвал водителей и пешеходов быть особенно внимательными – видимость ухудшается, а тормозной путь увеличивается. Важно соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

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