"Новости дня": трамваи поехали быстрее по Краснобогатырской улице

Трамваи поехали быстрее по Краснобогатырской улице. Схему движения изменили благодаря новой разметке. Теперь пассажирам не приходится долго ждать транспорт.

Ранее автомобили выезжали на трамвайные пути. Теперь такой проезд закрыли, чтобы не мешать движению общественного транспорта.

Вместе с тем продолжается реконструкция Краснобогатырской улицы. Дорогу планируют расширить до четырех полос. Также там благоустроят тротуары, установят новые светофоры и остановки.

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