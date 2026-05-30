"Новости дня": с 1 июня в Москве заработают бассейны под открытым небом

Первые в этом сезоне бассейны под открытым небом в Москве откроются 1 июня. Семь из них будут работать в городских парках, включая "Сокольники", "Серебряный бор" и 50-летия Октября, а также на фестивальных площадках "Московских сезонов".

Вода в бассейнах будет подогреваться до 26–28 градусов, в детских чашах – до 30–32. На площадках предусмотрены шезлонги, душевые, раздевалки, камеры хранения и зоны питания.

