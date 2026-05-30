"Новости дня": в Выхино-Жулебине построят спортивный комплекс с бассейном и катком

В столичном районе Выхино-Жулебино появится спортивный комплекс с бассейном и катком. Объект построят на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля, в пешей доступности от станций метро "Жулебино" и "Котельники".

До конца года в Москве планируют открыть 18 спортивных комплексов в разных округах города, включая Северный, Троицкий, Восточный и Юго-Западный.

