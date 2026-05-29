"Новости дня": в MAX и приложениях банков появится "красная кнопка" от мошенников

В России готовят новый пакет мер против мошенников. В частности, в национальном мессенджере МАХ и в приложениях банков появится "красная кнопка" для сообщений о мошенничестве. После ее нажатия операции по счетам временно ограничат.

Также предлагается ввести самозапрет на входящие международные звонки: подключить его можно будет онлайн, а отключить только при личном обращении в МФЦ.

Кроме того, родители смогут уведомлять оператора при передаче ребенку SIM‑карты, а клиентам банков запретят иметь более 20 платежных карт.