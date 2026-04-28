"Новости дня": новостройку по реновации начали заселять в Северном Тушино

Новостройку по реновации на улице Героев Панфиловцев начали заселять в Москве. Туда переедут более 700 жителей старой пятиэтажки на Туристской улице. Для них подготовили просторные квартиры с улучшенной отделкой.

Жильцам бесплатно предоставят грузчиков и транспорт. Новый дом находится недалеко от прежнего жилья. Всего в Северном Тушине по реновации планируют расселить 60 старых пятиэтажек. Современные квартиры получат почти 20 тысяч москвичей.

