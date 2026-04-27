"Новости дня": мост-парус строят в створе Новозаводской улицы Москвы

На западе столицы над Москвой-рекой ведется строительство нового моста-паруса – он появится в створе Новозаводской улицы. Длина будущего сооружения составит 250 метров, ширина – почти 30 метров. Четыре полосы обеспечат свободное движение транспорта, также оборудуют просторные пешеходные тротуары.

Строительство ведется по передовой технологии "в навес". Это позволяет собирать мостовые конструкции непосредственно над водой, не нарушая движение электросудов. Уже установлены массивные секции пролета над левым берегом и руслом. Завершается и сборка металлических элементов.

Обязательное условие при проведении работ – сохранение парковой территории. Подробнее – в программе "Новости дня".