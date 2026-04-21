"Новости дня": в Радоницу до столичных кладбищ запустили 24 бесплатных экспресс-маршрута

В Радоницу, 21 апреля, в столице запустили 24 бесплатных экспресс‑маршрута до городских кладбищ. Транспорт будет курсировать до 19:00. Узнать такие рейсы можно по маркировке – автобусы и электробусы обозначены номерами с буквой "Э".

Некоторые регулярные маршруты сделали бесплатными на один день. Всего на линию вышли около 400 транспортных средств.

