"Новости дня": завершена реставрация Швейцарского домика в усадьбе Кусково

Швейцарский домик отреставрировали в столичной усадьбе Кусково. Он предстал во всей своей оригинальной красоте. Таким его задумал в XIX веке автор – главный архитектор Петергофа Николай Бенуа. Он вписал альпийский мотив в общий ансамбль усадьбы по заказу графа Сергея Шереметева.

Реставраторы бережно возродили каждую деталь. Особое внимание уделили фигурным деревянным колоннам, поддерживающим крышу. Подробнее – в программе "Новости дня".