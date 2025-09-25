Форма поиска по сайту

25 сентября, 18:10

Город

"Новости дня": прогулочный маршрут протяженностью 11,5 км появился в Нагатинском Затоне

В районе Нагатинский Затон появился прогулочный маршрут протяженностью почти 11,5 километра. Это стало возможно благодаря благоустройству свыше 20 километров набережных, которое провели в этом году.

Маршрут соединяется с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными и ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы. Также он пролегает через Нагатинский Затон, что дает возможность дойти до музея-заповедника "Коломенское".

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
