"Новости дня": прогулочный маршрут протяженностью 11,5 км появился в Нагатинском Затоне

В районе Нагатинский Затон появился прогулочный маршрут протяженностью почти 11,5 километра. Это стало возможно благодаря благоустройству свыше 20 километров набережных, которое провели в этом году.

Маршрут соединяется с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными и ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы. Также он пролегает через Нагатинский Затон, что дает возможность дойти до музея-заповедника "Коломенское".

Подробнее – в программе "Новости дня".