"Город без окраин": Можайский район

Галина Владимировна живет в Можайском районе практически с рождения. Здесь она пошла в школу, здесь встретила любовь, воспитала детей и нашла любимое дело после выхода на пенсию. Героиня работает в совете ветеранов и не пропускает ни одного события, происходящего в районе.

2 сентября прошел масштабный праздник, посвященный Можайскому району.

Как он изменился за многие годы? Как выглядит дорога, которая помнит войну 1812 года? Подробнее – в программе "Город без окраин".