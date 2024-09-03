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03 сентября, 10:45

Город

"Город без окраин": Можайский район

"Город без окраин": Можайский район

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Галина Владимировна живет в Можайском районе практически с рождения. Здесь она пошла в школу, здесь встретила любовь, воспитала детей и нашла любимое дело после выхода на пенсию. Героиня работает в совете ветеранов и не пропускает ни одного события, происходящего в районе.

2 сентября прошел масштабный праздник, посвященный Можайскому району.

Как он изменился за многие годы? Как выглядит дорога, которая помнит войну 1812 года? Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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